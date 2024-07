Sky – Hummels in Serie A? Il giocatore apre al Bologna

In Germania avevano associato il giocatore all'Inter. Il club rossoblù ci pensa ma prima deve cedere Calafiori

A inizio luglio la Bild ha accostato Mats Hummels all'Inter. Il calciatore è svincolato dopo l'esperienza al Borussia Dortmund e stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Skysport potrebbe giocare davvero in Serie A, ma al Bologna.

Il tedesco avrebbe rifiutato l'Ajax e le proposte di alcuni club arabi. Sarebbe quindi disposto a dire sì al club rossoblù che l'anno prossimo giocherà in Champions. Non appena sarà finalizzata la cessione di Calafiori, ci sarà un nuovo incontro con gli agenti del tedesco per capire se è possibile chiudere l'operazione. Il calciatore percepirebbe sui tre mln di euro.