Ex Inter: Icardi alla Juventus? Cosa pensa davvero Allegri di Maurito

Il centravanti argentino di nuovo accostato ai bianconeri in chiave mercato: cosa pensa l'allenatore della Juve di Mauro

Cosa pensa Max Allegri di Mauro Icardi? L’ex capitano dell’Inter in questi giorni è stato di nuovo accostato ai bianconeri per l’eventuale sostituzione di Cristiano Ronaldo. Come riportato da Calciomercato.com, “la Juventus continua a studiare il mercato delle prime punte alla ricerca di un eventuale quarta punta da inserire in rosa o di una prima punta se dovesse andare via Ronaldo. A Massimiliano Allegri non dispiace per nulla l'idea di inserire in rosa Mauro Icardi. L'ex Inter è oggi il principale candidato”, si legge.