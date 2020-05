SM – Icardi, cessione vicina. Leonardo abbassa il prezzo con due possibili contropartite

Mauro Icardi è vicino alla cessione. Le ultime notizie che arrivano Parigi danno il PSG pronto a riscattare il giocatore di proprietà dell’Inter. A SportMediaset si parla di una cifra inferiore ai 70 mln fissati la scorsa estate valevole per il diritto di rescissione.

Il coronavirus avrebbe avuto impatto anche sui conti del ricco club parigino. Leonardo starebbe cercando di abbassare il prezzo proponendo di inserire nella trattativa 1-2 contropartite che potrebbero essere gradite dai dirigenti nerazzurri. Si parla quindi di Draxler (27enne ma non adatto per caratteristiche tecniche al gioco di Conte) o Paredes che potrebbe ricoprire più ruoli nella squadra nerazzurra.

“Sarebbe un giocatore ideale per come gioca e anche per l’impatto economico sulla trattativa”. Molto dipende dalla disponibilità di Maurito. Il PSG potrebbe però perdere Neymar, Mbappè e Cavini e il progetto del club francese potrebbe non essere ritenuto interessante dall’argentino e dalla moglie Wanda Nara.

LA JUVE – E’ in attesa la società bianconera per capire quali sarebbero gli eventuali sviluppi dell’operazione con la società francese.

(Fonte: SM)