Il Mattino – Insigne, assalto Inter: chiesti 30 mln, Marotta pensa allo scambio

Gli aggiornamenti dal quotidiano sul futuro del capitano, in scadenza nel 2022 e nel mirino dei nerazzurri

“Insigne, l’Inter prepara l’assalto” , titola oggi Il Mattino, molto vicino alle vicende di casa Napoli. Si parla del futuro del capitano, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 e nel mirino dei nerazzurri dopo il primo sondaggio con l’agente, Vincenzo Pisacane. Il Napoli lo valuta 30 milioni di euro, ma Beppe Marotta e Piero Ausilio puntano ad abbassare la cifra cash inserendo qualche contropartita tecnica gradita al Napoli . Per il quotidiano, un’idea del club nerazzurro potrebbe essere quella di mettere sul piatto della bilancia Vecino . Contatti anche con l’Everton di Rafa Benitez e con lo Zenit San Pietroburgo, ma è l’Inter il club pronto a muoversi già in questi giorni sulla pista Insigne .

“Lorenzo è a scadenza di contratto a giugno 2022 e non ha rinnovato, trattativa con il presidente De Laurentiis che potrebbe avviarsi più in là nel corso della stagione se si andassero a creare condizioni diverse per la convergenza tra linea societaria sugli ingaggi e le aspettative del capitano che ha uno stipendio di 4.5 milioni: senza accordo andrebbe poi via a parametro zero al termine del campionato. E resta al momento questo uno scenario molto concreto e cioè quello per cui Insigne si libererebbe a scadenza e poi potrebbe essere oggetto d’interesse la prossima estate di diversi club europei che per acquistarlo dovrebbero solamente investire economicamente sul suo ingaggio. Quadro che potrebbe mutare nell’immediato con un’offerta ritenuta convincente dal club azzurro e l’Inter al momento è il club che potrebbe decidere di muoversi con maggiore convinzione”, si legge.