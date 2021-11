Insigne-Napoli, è gelo: l’Inter c’è, in Premier si fa avanti l’Everton

E' ormai gelo tra Lorenzo Insigne e il Napoli riguardo al rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2022

E' ormai gelo tra Lorenzo Insigne e il Napoli riguardo al rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2022. Soprattutto, al capitano azzurro non sono piaciute le parole del presidente De Laurentiis, che ha detto: "Se Insigne dovesse andare via, ce ne faremo una ragione". Parole che hanno acuito gli attriti tra le parti e che rendono sempre più probabile una partenza del numero 24. Come scrive Tuttosport, ci sono Inter ed Everton: