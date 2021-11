Di Marzio: “Insigne? Fase di riflessione, non è un discorso solo economico”

L'esperto giornalista di mercato di Sky Sport ha parlato così del futuro di Lorenzo Insigne, accostato anche all'Inter

È ancora tutto da scrivere il futuro di Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto col Napoli al prossimo 30 giugno 2022. Le parti si sono incontrate nelle scorse settimane, ma non hanno ancora trovato l'intesa per rinnovare. Così Gianluca Di Marzio ha parlato del suo futuro a Sky Sport: "Insigne rinnova? Non so se rinnova. Non c’è un percorso che porta a una direzione sicuramente positiva, c’è una fase di riflessione. La prima offerta concreta al procuratore è arrivata solo un mese fa con dei numeri, ora il giocatore credo valuterà e poi si aprirà un nuovo tavolo col Napoli per capire, non è un discorso solo economico come ha detto anche De Laurentiis", si legge.