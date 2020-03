Mercato, City e Barcellona vogliono Bastoni. E l’Inter ha già preso una fermissima decisione

Una crescita esponenziale fino a riuscire a prendere il posto ad un totem della difesa come Diego Godin: Alessandro Bastoni è ormai un vero punto fermo del presente e del futuro dell’Inter. Ecco perché, riporta Calciomercato.com, la società ha deciso di aumentargli esponenzialmente l’ingaggio e di prolungargli il contratto: “Alessandro sa bene che l’Inter crede fermamente in lui e porterà il suo ingaggio ad essere quasi triplicato, con conseguente rinnovo quinquennale per l’ex difensore del Parma che in tanti avevano chiesto in prestito senza successo.

Ma non solo: l’Inter potrebbe teoricamente realizzare una plusvalenza con Bastoni, visto il suo valore attuale e le voci che si rincorrono sul gradimento (reale) del Manchester City che lo ha seguito dal vivo più volte con i propri scout e su una presunta richiesta di informazioni del Barcellona. Ma non c’è alcuna possibilità di vederlo partire in estate: Conte lo vede come difensore del futuro nella sua Inter e pretende che Bastoni resti, sarà così con tanto di rinnovo, le firme saranno in arrivo. Questione di tempo”.