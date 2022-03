Inter, Barella stanco e nel tunnel: “Cambia la gestione e nome Frattesi non casuale”

Focus sul calo di Nicolò Barella oggi sulla Gazzetta dello Sport. Con vista sui prossimi impegni, ma anche sul mercato

“Cha Barella abbia un passaggio a vuoto è quasi fisiologico, che l’Inter invece in organico non abbia un alter ego in grado di concedere riposo a Nicolò è invece un peccato originale che pure era stato individuato, ma che non è stato corretto nel mercato di gennaio. Lo sarà certamente d’estate, il nome di Davide Frattesi non circola a caso anche se non sarà semplice andare a dama con il Sassuolo. Non è semplice, per la verità, neppure uscire da questo tunnel in cui si è infilato Barella. Nel derby con il Milan è stato spento come mai gli era capitato nella storia nerazzurra. Immaginare un riposo domani contro la Salernitana, però, diventa complicato, anche per via della squalifica che in ogni caso lo spingerà al forfait in Champions martedì a Liverpool.