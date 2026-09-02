VIDEO / Inter, cornetti e torta nerazzurra: staff a cena con Ausilio e Baccin in centro a Milano

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Arrivano conferme in merito all'addio immediato di Piero Ausilio con l'Inter dopo 28 anni. Il direttore sportivo ha firmato la risoluzione del contratto che lo legava ai nerazzurri sino al 30 giugno 2027.

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La conferma è arrivata anche da Fabrizio Romano: "Ultim'ora: Piero Ausilio ha risolto il contratto con l'Inter. L'addio avviene con effetto immediato, come raccontato. È finita dopo 28 anni", si legge sul canale WhatsApp del giornalista.

Matteo Moretto, poi, aggiunge un altro dettaglio: a prendere il posto di Ausilio sarà il suo vice, ossia Dario Baccin che invece rinnoverà il suo contratto con l'Inter, attualmente in scadenza al 30 giugno 2027, come quello dello stesso Ausilio.