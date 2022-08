CdS – Acerbi vicino ma l’Inter non chiude perché punta Chalobah: “Affare possibile se…”

L'Inter non ha fretta di chiudere per Acerbi, l'obiettivo dei nerazzurri resta Chalobah: gli aggiornamenti

Matteo Pifferi

"Acerbi, tutto per l’Inter. Lotito, infatti, gli ha chiesto di rinunciare alle mensilità di luglio e agosto e il difensore non ha chiuso la porta, anzi ha dato la disponibilità a concedere almeno qualcosa. Inizialmente, avrebbe voluto fare muro, ma nelle ultime ore ha capito come ogni dettaglio in questa fase possa essere decisivo e la sua volontà è quella di raggiungere Inzaghi a tutti i costi". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al futuro di Francesco Acerbi:

"Tenuto conto dell’ingaggio da 2,6 milioni netti a stagione, ballano circa 800 mila euro netti. Nel colloquio di venerdì con Pastorello, in cambio del prestito senza obbligo di riscatto, il presidente della Lazio ha chiesto che ad accollarseli sia l’Inter, che così pagherebbe un “onere” per il prestito. Il club nerazzurro, però, da questo punto di vista fa resistenza: se non prende Acerbi direttamente gratis, al massimo vorrebbe investire soltanto qualche euro", conferma il quotidiano.

Il piano

La chiave di volta della trattativa potrebbe essere rappresentata dalla rinuncia delle mensilità da parte del giocatore stesso, "che poi potrebbe recuperare quanto lasciato per strada attraverso qualche bonus da inserire nel contratto con l’Inter, magari legato alle presenze. Qualcosa, in questo senso, si capirà meglio a inizio settimana. Ma i piani nerazzurri non prevedono di chiudere l’affare immediatamente. La speranza di riuscire a portare alla Pinetina Chalobah, infatti, non è ancora tramontata del tutto, nonostante il Chelsea stia resistendo al prestito. E lo 0-3 rimediato ieri in casa del Leeds, da questo punto di vista, non è stata la migliore delle notizie. James, schierato da braccetto in difesa, fatica ad adattarsi e Koulibaly è stato espulso", conferma il CorSport. Il Chelsea punta Fofana del Leicester e Maguire dello United e, qualora una delle due dovesse sbloccarsi, le resistenze su Chalobah potrebbero cadere.