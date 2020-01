Sky – Inter-Napoli, avanti per Politano: grande novità, si parla di…

Una trattativa nel vivo. Inter e Napoli al tavolo per Matteo Politano che, dopo lo scambio saltato con la Roma che avrebbe dovuto portare Spinazzola in nerazzurro, potrebbe ora trasferirsi all’ombra del Vesuvio. I due club stanno trattando e sono vicini all’accordo, anche se ancora non c’è intesa sulla cifra, dato che l’Inter chiede circa 25 milioni.

Secondo Gianluca Di Marzio, però, le società starebbero anche discutendo nuovamente della possibilità di inserire come contropartita tecnica Fernando Llorente, di cui si era già parlato in ottica nerazzurra. Un trasferimento che, eventualmente, escluderebbe quello di Giroud, con il quale l’Inter ha da tempo un accordo:

“Nella trattativa per #Politano, @Inter e @sscnapoli stanno (ri)discutendo anche di @llorentefer19 come possibile contropartita in prestito. @SkySport #calciomercato“.