Don Balon – Koeman chiede de Vrij, il Barça ci prova. Veto Inter: “Stefan non si tocca”

Stefan de Vrij non si tocca e resta un pilastro dell'Inter di Simone Inzaghi anche in vista della prossima stagione

Stefan de Vrij non si tocca e resta un pilastro dell'Inter di Simone Inzaghi anche in vista della prossima stagione. Dalla Spagna non hanno dubbi sulle intenzioni del club nerazzurro di fermare sul nascere qualsiasi trattativa per un possibile trasferimento del centrale olandese, fra i pilastri dell'idea di calcio di Simone Inzaghi.