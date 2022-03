EDICOLA TS – Inter-Dybala, contatto! Marotta e Ausilio incontrano l’agente

Apertura dedicata all'Inter su Tuttosport in edicola mercoledì 30 marzo. In particolare, sul contatto tra Dybala e i nerazzurri

Apertura dedicata all'Inter su Tuttosport in edicola mercoledì 30 marzo. In particolare, il quotidiano sportivo si sofferma sul futuro di Paulo Dybala. "Inter-Dybala, contatto! Marotta e Ausilio incontrano l’agente della Joya. Paulo non ha fretta di trovare squadra: è un assist ai nerazzurri che prima devono cedere Lautaro. L’insidia Atletico e domenica sera il faccia a faccia in campo”, si legge. In taglio alto spazio alla vittoria della Nazionale per 3-2 contro la Turchia. “Orgoglio Italia!”, si legge.