SM – Inter, ora arriva Dzeko? Per Zapata l’Atalanta chiede 50 mln. Scamacca…

Il club interista deve affrontare la cessione di Lukaku e quello che verrà: ci sarà da sistemare l'attacco e c'è un quartetto di nomi

Per Dzeko l'Inter ha offerto un biennale da cinque mln a stagione. Ne percepisce 7.5 alla Roma, ma solo per un anno. Ufficialmente non ci sono posizioni di apertura né da parte della società giallorossa e né da parte del giocatore. Ma ufficiosamente c'è un gradimento del calciatore nel passaggio al club interista.