Gds – E’ certo, Inter prenderà 2 punte: la seconda un esperto a zero, 3 i nomi

L'Inter comprerà il centravanti del futuro (Scamacca e Haller i due nomi caldi) ma rinforzerà l'attacco con un altro profilo di esperienza

"Dovendo ragionare solo sui calciatori in scadenza, i profili appetibili si limitano a tre, in giro per l’Europa. Non parliamo di trattative, ma di opportunità che l’Inter ha ben chiare in testa. Il nome di Luis Suarez, “rigorosamente” extracomunitario, è stato rilanciato in Spagna nei giorni scorsi e non ha trovato conferme all’Inter. L’altro nome top, che di sicuro lascerà il Manchester United, è quello di Edinson Cavani, che già due campionati fa fu trattato dall’Inter. E poi, restando in Italia, è bene stare attenti al nome di Dries Mertens, a oggi lontano dal rinnovo con il Napoli. Va ricordato, a tal proposito, che proprio prima di firmare l’ultimo accordo con De Laurentiis, il belga aveva in mano un’offerta dell’Inter".