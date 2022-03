Gds – Inter, rivoluzione attacco: già fissato nuovo vertice per Haller, i dettagli

L'Inter vuole un centravanti. Non perché non sia soddisfatta di Dzeko ma perché c'è bisogno di un profilo di età diversa

Redazione1908

L'Inter vuole un centravanti titolare per la prossima stagione. Non perché non sia soddisfatta di Dzeko ma perché c'è bisogno di un profilo di età diversa, che possa anche alternarsi con il campione bosniaco. Oltre a Scamacca, c'è Sebastien Haller in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri.

"Haller che, rispetto a Scamacca, è meno giovane, probabilmente già formato come calciatore, ma ha già dimostrato di saper stare bene a livelli alti, come fanno vedere gli 11 gol segnati in questa Champions League. E l'Inter, in fondo, per la prossima stagione cerca un titolare, non un nome in più.

Il problema di Haller è banalmente il prezzo: probabilmente non basterebbero neppure 35 milioni per prenderlo, l'Ajax ragiona sui 40 milioni. A fine mese, durante la sosta, l'Inter vedrà di nuovo gli agenti dell'attaccante. Sarà un vertice importante, per provare a capire la fattibilità dell'operazione", aggiorna oggi la Gazzetta dello Sport.