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L'avventura a Cagliari di Sebastiano Esposito è ormai agli sgoccioli. Nella giornata di sabato 1 agosto, il Cagliari ha diramato un comunicato ufficiale preannunciando provvedimenti perché Esposito avrebbe lasciato il ritiro di Ponte di Legno senza autorizzazione.

Getty Images

Nel corso della giornata è arrivata anche la risposta di Mario Giuffredi, agente dell'attaccante scuola Inter, che invece descrive una situazione agli antipodi. "Dalla società, infatti, filtra quella che sarà la linea di condotta: la carriera di Esposito nel Cagliari si chiude qua. Il giocatore sarà venduto (l'Atalanta è in pole) a una cifra che Giulini considera congrua (quindici milioni), l'unica soluzione possibile, a questo punto, vista la rottura", commenta il Corriere dello Sport.

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Esposito ha un contratto col Cagliari fino al 2030 e prende circa 900mila euro all'anno. Dopo l'ottima annata in rossoblù, l'entourage e il calciatore si aspettavano un adeguamento contrattuale (richiesta di 1,5 mln) a fronte di un'offerta da 1,2. La situazione però è degenerata e ora Esposito sarà ceduto. L'Inter è spettatrice molto interessata alla vicenda perché detiene il 40% sulla rivendita. Qualora il Cagliari vendesse Esposito a 15 mln, l'Inter incasserebbe 6 mln.