Inter, Goal conferma: “Barcellona, offerta choc a Lautaro”. Trattativa? Il club risponde così

Continua senza sosta il forte pressing del Barcellona su Lautaro Martinez, primo e vero obiettivo di mercato dei catalani per l’estate. Secondo quanto risulta a Goal, il club catalano sarebbe pronto a convincere il giocatore con un’offerta choc di 10 milioni di euro a stagione. L’Inter, dal canto suo, non accetterà altri metodi di pagamento se non la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Scrive infatti il portale che i nerazzurri: “Non sembrano disposti a trattare sul prezzo del cartellino.

Servirà dunque il pagamento della clausola di 111 milioni, valida soltanto fino al 15 luglio: in attesa di capire se la finestra di mercato subirà delle modifiche in questo periodo di emergenza, il Barcellona studia il piano per il grande colpo estivo. Nel frattempo anche il Real Madrid e il Chelsea hanno mostrato il proprio interesse sull’attaccante dell’Inter, ma il Barcellona in questo momento è nettamente in pole: dal canto suo lo stesso giocatore non sta considerando altre ipotesi”, si legge.