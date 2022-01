Romano: “Inter-Gosens, il club ha lavorato in gran segreto: è andata così”

L'esperto di calciomercato internazionale ha ripercorso così le tappe della trattativa che ha portato all’Inter Robin Gosens nelle scorse ore

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, a The Here We Go Podcast (ITA) ha ripercorso così le tappe della trattativa che ha portato all’Inter Robin Gosens nelle scorse ore: “Prestito con obbligo di riscatto attorno ai 25 milioni di euro, l’Inter ha lavorato in segreto a questo gran colpo, facendo concorrenza al Newcastle. Economicamente non c’erano grandi margini, questo prestito con obbligo è un’operazione di grande abilità. Complimenti ai dirigenti dell’Inter”.