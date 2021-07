Joao Mario-Benfica: l’ok dei legali. Lo Sporting ha solo una chance

Sul contratto del calciatore, ai tempi dell'acquisto dell'Inter, era stata inserita una clausola a favore del club di Lisbona che la FIFA non apprezza

Le carte sono nelle mani degli avvocati. Quella di Joao Mario è stata a lungo una questione in sospeso. Si dice sia vicinissimo al Benfica. Perché c'è l'accordo con l'Inter. Gli avvocati ora sono più possibilisti sul trasferimento. Perché la FIFA non apprezza la clausola inserita, al momento dell'acquisto dallo Sporting da parte del club nerazzurro, sul contratto del calciatore. Una clausola che permetterebbe alla società di Lisbona, in caso di cessione ad un altro club portoghese, di incassare 30 mln.