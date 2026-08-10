Anan Khalaili è pronto a lasciare l’Union Saint-Gilloise. L’esterno israeliano è vicinissimo al trasferimento in Premier League: accordo ad un passo con il club belga.

Secondo quanto riferisce l'emittente israeliana Sport 5, le parti avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento del classe 2004 per il trasferimento a titolo definitivo per 28 milioni di euro più due di bonus.

Getty Images

Inter e Union Saint-Gilloise a inizio luglio avevano definito l'accordo sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Per il calciatore, però, sono emersi problemi di natura cardiaca durante gli esami di idoneità agonistica al CONI e così il trasferimento è saltato.