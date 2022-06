Lukaku-Inter, è fatta! Al Chelsea 8 mln + bonus: si preparano i contratti

Ci siamo. Ormai è praticamente tutto fatto per il grande ritorno di Romelu Lukaku all'Inter: lo riferisce Sky Sport

Ci siamo. Ormai è praticamente tutto fatto per il grande ritorno di Romelu Lukaku all'Inter, un solo anno dopo la sua partenza verso il Chelsea per 115 milioni di euro. A riferire che la clamorosa operazione di mercato è in chiusura è Sky Sport. Dal club nerazzurro, infatti, filtra che ormai è questione di pochissimi dettagli da limare a livello fiscale, ma che la trattativa è arrivata alla sua conclusione, quasi alla stesura dei contratti.