CdS – Inter-Nandez, ballano 2 milioni. Ecco cosa potrebbe far saltare tutto

L'aggiornamento proposto dal quotidiano sulla trattativa che i nerazzurri stanno portando avanti per l'uruguaiano

La distanza tra Inter e Cagliari su Nandez non sembra insormontabile. Non bisogna però dare per scontato che l'affare andrà in porto o che soprattutto possa risolversi in tempi piuttosto brevi.

Scrive il Corriere dello Sport: "Tra domanda e richiesta per il prestito dell'uruguaiano ci sono appena 2 milioni: l'Inter ne propone 2, il Cagliari ne vuole 4. In tempi pre Covid, probabilmente, la forbice si sarebbe chiusa a metà strada in una manciata di ore. Oggi, magari, ci vorrà più tempo. La sensazione è che Nahitan alla fine si vestirà di nerazzurro e che Radja ritornerà sull'amata isola. La tempistica è meno chiara. Cosa potrebbe buttare tutto all'aria? Il via libera al prestito con diritto di riscatto da parte del Psv o del Chelsea rispettivamente per Dumfries o Zappacosta. Lazzari, altro nome che piace al tecnico, non viene considerata un'opzione perché tutti, compreso Simone, sanno che questa estate una trattativa con Lotito è impossibile".