Inter-Perisic, voglia di venirsi incontro nonostante Gosens: “Inzaghi spinge per questi motivi”

Nonostante l'arrivo di Gosens a gennaio, Inzaghi spinge per la permanenza all'Inter di Perisic: tutte le ragioni

L’Inter è al lavoro anche per il rinnovo di Ivan Perisic . Terminato il mercato, i giocatori in scadenza di contratto sono diventati la priorità dei dirigenti nerazzurri. Parti al lavoro per provare a trovare l’intesa per proseguire insieme, come riporta anche oggi Il Giorno: “ Ivan Perisic e l’Inter stanno cercando di venirsi incontro” , si legge. La richiesta iniziale del giocatore era di 6 milioni a stagione per altri 3 anni. I nerazzurri gliene offrivano 3,5 per 2 anni. Grande distanza insomma. Ma adesso i dirigenti e l’entourage del giocatore sono al lavoro per avvicinarsi.

Come svela il quotidiano, “a spingere per un nuovo matrimonio è soprattutto Simone Inzaghi. La società ha appena comprato Robin Gosens, il cui arrivo permette di essere coperti nel ruolo nel momento in cui Perisic non dovesse rimanere. La speranza dell’allenatore è però di segno opposto: vuole il croato in rosa, ne riconosce l’assoluta importanza nelle formazioni attuali dell’Inter e non vuole perderlo. In più, l’ambidestrismo del croato permette di poterlo schierare senza problemi a destra, in alcuni casi ha fatto anche la seconda punta. Aspetto non secondario, Perisic è un vincente. È l’unico della squadra, insieme a Darmian, ad aver vinto una Champions League”, si legge.