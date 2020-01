Inter, mercato attivo in uscita. Dopo Gabigol e Politano, pronte due cessioni: prenotato Kumbulla

Mercato probabilmente chiuso in entrata per l’Inter con l’arrivo di Eriksen. Potrebbero esserci alcune operazioni in uscita per i nerazzurri che ieri hanno definito la cessione di Gabigol al Flamengo e di Politano al Napoli.

“In uscita chiusa l’operazione Gabigol, passato al Flamengo per 16,5 milioni più il 20 per cento sulla rivendita (acquisto record per il Brasileirao) e quella Politano (3 milioni per il prestito, 23 complessivi). Negli ultimi giorni partiranno Radu (Parma) e Dimarco. L’esterno andrà al Verona in una sorta di anticipo per la trattativa estiva per Kumbulla (duello aperto col Napoli)”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.