Inter, club pronto a valutare offerte per Lautaro Martinez da questa cifra

Nuovi rumors sul futuro di Lautaro Martinez. L'Inter fissa il prezzo dell'attaccante argentino in vista dell'estate

“Essendo il giocatore più in vista della squadra, non è da escludere che in estate possano arrivare offerte importanti che la dirigenza dovrà almeno valutare. L’Inter avrà molto probabilmente bisogno di incassare da alcune cessioni per poter svolgere il mercato in entrata e chiaramente l’argentino potrebbe essere uno fra gli elementi più richiesti. Lautaro ha più volte dichiarato di voler rimanere all’Inter a lungo, ma una proposta da 80 o più milioni, costringerebbe tutte le parti in causa, dirigenza e giocatore, a prenderla in esame. Oggi non è una situazione d’attualità, ma la prossima estate potrebbero cambiare squadra Mbappé, Haaland e Lewandowski, tanto per fare dei nomi, e dunque alcuni top club potrebbero rimanere con il cerino in mano e sportare il proprio squadro su Milano”, si legge.