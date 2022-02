Inter, un profilo da depennare per la difesa: “Il nome non è questo”

Secondo Fabrizio Biasin, l'Inter si sta muovendo per un difensore, ma il nome per giugno non sarà questo

La partita di Champions League con il Liverpool in programma domani a San Siro, ma non solo. In diretta su canale Twitch di calciomercato.it, Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, ha parlato così del mercato dell’Inter: "Luiz Felipe-Inter? Io non credo. Penso che l'Inter non abbia l'intenzione di andare avanti con de Vrij. L'Inter sicuramente ragiona su un nuovo difensore, ma non è Luiz Felipe”. Il primo nome per la difesa dei nerazzurri resta quello di Gleison Bremer del Torino.