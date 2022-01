GdS – Inter, retroscena sull’attacco: “Proposto questo nome dal Liverpool”

Un interessante retroscena di mercato dalla Gazzetta dello Sport di oggi. All'Inter è stato proposto questo attaccante dalla Premier League

Dopo l'infortunio del Tucu Correa, diversi giocatori sono stati proposti all'Inter a gennaio per rinforzare l'attacco. In chiusura per l'immediato c'è Felipe Caicedo, ma i dirigenti nerazzurri stanno già pensando al futuro. E c'è un nome su tutti in pole, questo aneddoto di mercato lo spiega in modo chiaro: "C’è un retroscena che aiuta a capire: nelle ultime settimane ai nerazzurri è stato proposto il profilo di Divock Origi, il belga del Liverpool che non è da considerare in scadenza, in quanto i Reds sono in possesso di una clausola di rinnovo per un’ulteriore stagione, fino al 2023. L’Inter, a cui pure il calciatore non dispiace, è passata oltre. C’è Scamacca nei pensieri", si legge.