In Spagna – Barcellona, anche l’Inter su Sergi Roberto: la situazione. Il giocatore…

Non solo il Manchester City, anche l'Inter sulle tracce del giocatore del Barça

Sergi Roberto è uno dei protagonisti del mercato del Barcellona. Il giocatore, che ha il contratto in scadenza nel 2022, non ha ancora rinnovato e diversi club sono interessati a portarlo via dal Barça. Secondo quanto riporta Sport, anche l'Inter avrebbe messo gli occhi sul giocatore, ritenuto ideale per sostituire Achraf Hakimi ormai a un passo dal Psg.