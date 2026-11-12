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Lautaro Martinez è presente al Meazza per vedere Italia-Francia. L'attaccante dell'Inter non è andato in Nazionale perché reduce dall'infortunio e spera di tornare a disposizione di Chivu per la sfida contro l'Atalanta dopo la sosta.

Getty Images

Intercettato da Sky Sport, Lautaro ha parlato così anche delle sue condizioni fisiche: "Sono venuto a vedere la partita, sto bene, spero di tornare presto. Se ho sentito Pio e gli altri? Li ho visti ad Appiano, ero ad allenarmi stamattina e li ho incontrati, spero in una grande partita. Come vedo la stagione? Come l'anno scorso il campionato è equilibrato, bisogna dare il massimo e pensare partita per partita"