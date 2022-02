Inter, Scamacca dal dopo Lukaku: è corsia preferenziale. Altri due colpi in agenda

L'Inter è già a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Non solo Scamacca, altri due colpi sono in agenda

Alessandro Cosattini

Il nome di Gianluca Scamacca per l’attacco, ma non soltanto. L’Inter pensa sì al campo e al derby contro il Milan di domani, ma sta già pianificando il prossimo mercato estivo. In particolare, è alla ricerca di rinforzi giovani per presente e futuro da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. Ecco tre nomi in cima alla lista di cui ha parlato Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale.

“Frattesi e Scamacca per l’Inter? Conferme molto importanti da parte di Carnevali. Nulla di fatto ancora, ma l’Inter sta lavorando per Scamacca dalla scorsa estate, da quando ha venduto Lukaku. I contatti erano già iniziati e l’Inter ha una corsia preferenziale proprio per il giocatore, è in pole su tutti i club. L’Inter vuole chiudere prima di luglio/agosto. Già a ottobre l’Inter si è informata per Frattesi, sono due obiettivi dei nerazzurri come Bremer, che ha rinnovato col Torino, ma è pronto a dire addio in estate”, le sue dichiarazioni a The Here We Go Podcast (ITA).