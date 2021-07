Sky – Decisione definitiva: “Nome tolto dal mercato. Resta all’Inter, Inzaghi conquistato”

Simone Inzaghi in questi primi giorni di ritiro ad Appiano Gentile ha potuto testare da vicino le qualità della rosa a sua disposizione

Simone Inzaghi in questi primi giorni di ritiro ad Appiano Gentile ha potuto testare da vicino le qualità della rosa a sua disposizione, valutando e riflettendo sui nomi sui quali puntare in vista della prossima stagione. Il nome di Federico Dimarco, per esempio, è stato spesso accostato a tante possibili trattative di mercato. Ma lo scenario relativo al suo futuro sembra ora molto più chiaro.