Abola – Inter-Benfica, accordo per Joao Mario: le cifre. La clausola? I dirigenti…

Accordo raggiunto tra il club nerazzurro e il Benfica per il centrocampista. Ecco cosa manca per formalizzare l'accordo

Radja Nainggolan e soprattutto Joao Mario . In questi giorni l'Inter è ala lavoro per sfoltire la rosa e i due centrocampisti sono a un passo dall'addio. In particolare il portoghese è sempre più vicino al Benfica dopo che lo Sporting ha presentato al club nerazzurro un'offerta bassa. Secondo quanto riporta Abola , il Benfica si aspetta che l'Inter comunichi rapidamente allo Sporting la proposta da 7,5 milioni di euro.

I club hanno già raggiunto un accordo per il trasferimento che deve essere soltanto formalizzato. E questo potrebbe avvenire nelle prossime 48 ore, a patto che l'Inter la pensi come il Benfica in merito alla clausola con lo Sporting. Secondo i dirigenti del Benfica, che hanno tre pareri legali, due portoghesi e uno italiano, non c'è posto per il pagamento di 30 milioni di euro a titolo di risarcimento da parte dell'Inter allo Sporting per il trasferimento in un club portoghese. Anche l'agente di di Joao Mario, Federico Pastorello, ha espresso ai nerazzurri un parere sulla stessa linea.