Ci siamo: l'Inter è ormai ad un passo dalla chiusura dell'operazione prioritaria in queste settimane: ecco qual è secondo Matteo Moretto
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Ci siamo: l'Inter è ormai ad un passo dalla chiusura dell'operazione prioritaria in queste settimane, ovvero il rinnovo di contratto di Carlos Augusto.
Lo conferma Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Il mese di novembre sarà decisivo per il passo finale per il rinnovo di Carlos Augusto: vi avevo anticipato di come l'Inter volesse arrivare alla chiusura entro Natale e così sarà.
Ma queste settimane di novembre saranno decisive per arrivare alla chiusura del cerchio. Baccin ha poi scelto Simone Lo Schiavo come suo braccio destro: si inserirà nella struttura del club a livello sportivo, non ci sono dubbi".
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