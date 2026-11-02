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Ci siamo: l'Inter è ormai ad un passo dalla chiusura dell'operazione prioritaria in queste settimane, ovvero il rinnovo di contratto di Carlos Augusto.

Getty Images

Lo conferma Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Il mese di novembre sarà decisivo per il passo finale per il rinnovo di Carlos Augusto: vi avevo anticipato di come l'Inter volesse arrivare alla chiusura entro Natale e così sarà.

Ma queste settimane di novembre saranno decisive per arrivare alla chiusura del cerchio. Baccin ha poi scelto Simone Lo Schiavo come suo braccio destro: si inserirà nella struttura del club a livello sportivo, non ci sono dubbi".