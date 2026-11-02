Giovanni van Bronckhorst, allenatore del Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con l'Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Olanda:

"Van Persie e Reiss si sono allenati e faranno parte della squadra domani. Ho visto più partite dell'Inter, compresa l'ultima contro il Milan. Giocare contro loro è difficile, fanno un calcio simile al nostro. Hanno tanti infortunati, ma anche tanta qualità ed esperienza. L'Inter non ha paura di fare un blocco basso e poi aggredire alto, portano tanti giocatori in avanti e sono una squadra completa. Gli mancano alcuni calciatori, noi avremo le nostre possibilità per vincere la partita come è sempre successo. L'Inter di domani sarà diversa da quella vista con il Barcellona, ma sanno cosa fare in Champions League per andare avanti e avere successo. Domani dobbiamo giocare bene le nostre carte e provare a centrare un grande risultato. Fuori casa abbiamo faticato, mentre contro il Como abbiamo già vinto in casa, speriamo di poterci ripetere.

Aver fatto un risultato contro una squadra italiana non vuol dire matematicamente che vinceremo ancora. Naturalmente abbiamo visto anche la partita fatta con il Como, ma domani l'avversario sarà differente.

Il Como è alla prima esperienza in Champions, l'Inter ha uno status diverso. Ogni squadra però ha una sua vulnerabilità. Il gruppo ha energia, sa che viene da tre partite senza vittoria e vuole dimostrare domani di voler cambiare pagina. Non serve correre di più, ma essere compatti in determinati momenti delle partite. Contro il Como siamo riusciti a farlo. Serve farlo ancora per non lasciare spazi pericolosi all'Inter.

La sconfitta dell'Inter nel derby? Non ho visto il risultato, ma il modo in cui hanno giocato. Sono una squadra top e non da quest'anno. Hanno giocatori che sanno cosa fare in Champions League e io devo soffermarmi sui loro mezzi, non sul risultato dell'ultima partita".