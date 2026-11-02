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Lite furiosa tra Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini nell'ultima puntata di Pressing: ecco lo scontro tra i due giornalisti sul Milan di quest'anno e dell'anno scorso.

Trevisani: "Il Milan l'anno scorso senza le coppe è riuscito a non arrivare tra le prime 4: un record mondiale. Non lo tirate fuori Allegri stasera che non conviene a nessuno, fate i bravi. C'ha i punti di Cagliari e Genoa Allegri, fate i bravi eh".

Sabatini: "Cosa, aspetta? Perché alcune cose sottobanco non le capisco".

Trevisani: "Ha i punti di Cagliari e Genoa, fate i bravi".

Sabatini: "Facciamo i confronti anche con la Juve allora".

Trevisani: "Facciamo i confronti che vuoi tu: al momento il Napoli ha un punto in più di Cagliari e Genoa dopo 160 punti in due anni. Non parlate di Allegri che non gli fate un regalo stasera".

Sabatini: "Facciamo i confronti anche con altri allenatori: io mica mi arrabbio e mi sovrappongo. Perché se tu ogni volta usi come pretesto Allegri per confutare delle idee che non sono tanto ben radicate nella logica... Per esempio io non ti ho mai sentito dire che era colpa di Sarri che la Lazio non faceva le coppe ed è arrivata decima".

Trevisani: "E' merito di Gattuso, quello che insultavate fino a nastro fino a qualche mese fa: è diverso".

Sabatini: "Quindi confermi che se c'è una cosa che ti garba, è colpa di Allegri: se c'è una cosa che non ti torna, non ha nessun merito. Ma che ragionamento è?".

Trevisani: "Ma che c'entra? Il Milan senza coppe ha fatto quinto: è un'operazione fallimentare e oggi Amorim deve vincere?".

Sabatini: "Ma perché non deve vincere? Perché non deve essere competitivo?".

Trevisani: "Te lo spiego: perché tre mesi fa non erano capaci di battere il Cagliari per arrivare quarti".

Sabatini: "Non ti sovrapporre. Perché non deve essere competitivo con una squadra arrivata quinta che ha speso 150 milioni sul mercato? Fa le coppe? Sì, ma le perde le coppe".

Trevisani: "Sì ma si stancano uguale, anche se perde".

Sabatini: "Sì, ma con le riserve. Se Amorim fa giocare i giocatori con il senso e come dicevamo noi meno che te, è una squadra forte".

Trevisani: "Oltre a Modric e Rabiot c'era anche Diawara".

Sabatini: "Sì, giocava al posto di Bartesaghi che tu hai detto che era come Bale!".

Trevisani: "Fammi parlare, però: è un'ora che parli, fammi parlare! Non ho detto che è come Bale, io non faccio i videini".

Sabatini: "Vai su Cronache di Trevisani però".

Trevisani: "Ho detto che può giocare più alto, non ho detto che è come Bale".