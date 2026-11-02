Dopo la sconfitta nel derby, l'Inter deve ritrovarsi in fretta. Domani sera, martedì 3 novembre, in Olanda, al De Kuip di Rotterdam, si gioca la sfida contro il Feyenoord, prossima rivale dei gironi di Champions League. La squadra nerazzurra è ventesima nella classifica generale, ha vinto finora solo una partita su tre, quella contro lo Shakthar e ha perso le sfide contro Real (a Madrid) e Brugge (in casa). Tre punti raccolti e tanta, tantissima esigenza di farne altri.

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Questa mattina la squadra nerazzurra si allena ad Appiano Gentile agli ordini di Chivu. Per un quarto d'ora, l'allenamento sarà aperto ai giornalisti tra i quali gli inviati di FCINTER1908.IT. Chivu ritrova Pavard che torna ad allenarsi in gruppo dopo un infortunio che lo aveva messo ko. Provedel, che ha saltato il derby per una sindrome influenzale, sta meglio e torna a disposizione. Al gruppo sono stati aggregati Lavelli, Mosconi, Stante e Bovio. Si allenano a parte ma sul campo Lautaro Martinez e Curtis Jones che dovrebbe rientrare prima della sosta al contrario dell'argentino. Anche Stones si allena ancora a parte.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviata Sabine Bertagna)