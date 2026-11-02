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Intervenuto al podcast Scontro diretto, Sandro Sabatini ha parlato così di Inter dopo la sconfitta nel derby e delle ripercussioni nell'ambiente nerazzurro:

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"Da quello che ho sentito, anche se Chivu ha 25 punti in classifica ed è stata la prima sconfitta in campionato, a me hanno detto che Chivu l'ha sentita tantissimo la batosta. Mi sono piaciute le dichiarazioni di Chivu, le ho trovate molto sincere e protettive nei confronti dei suoi.

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Quello che trapela dall'ambiente Inter non mi piace tanto ma sono discorsi e commenti che facciamo dopo un risultato negativo. Cosa trapela? Quello che ho saputo è che la situazione dei rinnovi contrattuali e delle gerarchie di squadra sta creando qualche mugugno e mal di pancia"