Sarebbe Julian Alvarez il calciatore per il quale Florentino Perez sarebbe disposto ad offrire 150 mln come ha annunciato prima che venisse eletto ancora presidente del Real Madrid. Nei giorni scorsi erano stati fatti prima i nomi di João Neves e Vitinha del PSG, poi il nome di Olise , calciatore che il Bayern Monaco non ha nessuna intenzione di cedere.

L'argentino - stando a quanto riportato in Spagna - invece non avrebbe intenzione di sedersi a trattare con il Real perché la sua priorità è il Barcellona ma la bagarre pubblica e social con l'Atletico ha reso il suo futuro difficile da decifrare. L'AM ha chiesto 150 mln, i blaugrana ne offrirebbero 100 ma se c'è un club al quale l'Atletico non vorrebbe mai cedere il suo attaccante è proprio il Barça.