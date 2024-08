I bianconeri provano a sbloccare il mercato in entrata e in uscita per soddisfare le richieste di Thiago Motta

Fabio Alampi Redattore 23 agosto - 15:45

Federico Chiesa out, Nico Gonzalez in: è questo il piano di mercato della Juventus in questi ultimi giorni di trattative, per la gioia di Thiago Motta, che si è pubblicamente espresso sulle esigenze della sua squadra.