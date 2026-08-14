Dopo le visite non superate con l'Inter, per Anan Khalaili si aprono le porte della Premier League: affare da 25 mln di euro per l'Union

Matteo Pifferi
Khalaili in bilico

Khalaili-Inter, il trasferimento è in bilico: cosa è successo e quali sono gli scenari

Anan Khalaili si appresta a diventare un nuovo giocatore del Crystal Palace. È arrivato anche l'here we go di Fabrizio Romano:

Khalaili
Getty Images

"Il Crystal Palace completa tutti i passaggi formali per l'affare Anan Khalaili con l'Union St Gilloise. Accordata una cifra di £21m e la documentazione ora è pronta. Il Crystal Palace prende un nuovo terzino destro. Khalaili non ha superato le visite mediche all'Inter ma ora si unirà al Palace".

Visite Khalaili

L'Union Saint Gilloise incassa 21 mln di sterline, poco meno di 25 mln di euro, che era la cifra pattuita con l'Inter prima che il calciatore israeliano non passasse le visite mediche.

Khalaili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti