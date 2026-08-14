Dopo le visite non superate con l'Inter, per Anan Khalaili si aprono le porte della Premier League: affare da 25 mln di euro per l'Union
Khalaili-Inter, il trasferimento è in bilico: cosa è successo e quali sono gli scenari
Anan Khalaili si appresta a diventare un nuovo giocatore del Crystal Palace. È arrivato anche l'here we go di Fabrizio Romano:
"Il Crystal Palace completa tutti i passaggi formali per l'affare Anan Khalaili con l'Union St Gilloise. Accordata una cifra di £21m e la documentazione ora è pronta. Il Crystal Palace prende un nuovo terzino destro. Khalaili non ha superato le visite mediche all'Inter ma ora si unirà al Palace".
L'Union Saint Gilloise incassa 21 mln di sterline, poco meno di 25 mln di euro, che era la cifra pattuita con l'Inter prima che il calciatore israeliano non passasse le visite mediche.
🚨🔴🔵 Crystal Palace complete all formal steps for Anan Khalaili deal with Union St Gilloise.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2026
£21m fee agreed and paperwork set to be submitted as #CPFC sign new right wing back.
Khalaili didn’t pass the medical at Inter but will now join Palace. pic.twitter.com/WyxjOtmsee
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