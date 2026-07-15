VIDEO / Moretto a FCINTER1908: "Proposto Kovacic! E l'Inter ha risposto..."

Manuel Koné ha appena completato la sua avventura con la Francia che è stata eliminata alla semifinale del Mondiale dalla Spagna di Yamal. Le voci su un suo addio alla Roma non si placano. Un anno fa era stato un obiettivo concreto dell'Inter e sembrava che la società della capitale volesse tenerlo per accontentare Gasperini.

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Ma ora ci sono voci che parlano di un addio al club giallorosso con la Premier League pronta ad accoglierlo. Queste voci sono state rafforzate dalle parole di Rio Ferdinand. L'ex giocatore, sul suo canale youtube, ha parlato di lui e ha sottolineato che ha già trovato una nuova squadra.

«Il Manchester United ha raggiunto un accordo per Koné e lo pagherà 45 milioni di sterline (53 milioni di euro). Un ottimo giocatore per il 4-2-3-1 di Carrick», ha detto l'ex calciatore.