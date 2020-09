Inter, Monaco su Brozovic? Kovac: “Grande giocatore, ma non fa per noi. Seguiamo altre piste”

Intervenuto ai microfoni di Nice-Matin, Niko Kovac, nuovo allenatore del Monaco, ha parlato così del possibile interesse del club francese nei confronti di Marcelo Brozovic, centrocampista in uscita dall’Inter e da lui allenato nelle giovanili della Croazia: “È sempre molto facile relazionarsi con un giocatore che hai già allenato, l’ho avuto nell’Under-21 della Croazia. È un ottimo giocatore, internazionale, gioca per una grande squadra in Italia. Ma onestamente, non è un giocatore per noi. Stiamo seguendo altre piste ora”, ha detto Kovac.