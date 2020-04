Ceccarini: “Inter, c’è Kumbulla se parte Godin. Tonali? Juve avanti, quindi Conte ha chiesto…”

Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha fatto il punto sulle trattative in entrata e in uscita in casa Inter: “In difesa si preannunciano novità. Godin in questa stagione ha faticato ed è possibile che le strade si possano anche separare. Nel reparto a Conte piace molto anche Bastoni, ma è evidente che in caso di partenza dell’uruguaiano serve un altro rinforzo di assoluto livello e qui il nome più caldo resta quello di Kumbulla del Verona. Un altro nodo da sciogliere è relativo a Icardi. L’Inter è intenzionata a intervenire anche a centrocampo. Su Tonali la Juventus è in netto vantaggio e per questo Conte vorrebbe Castrovilli, ma per la Fiorentina è incedibile. Sarà uno dei punti riferimento viola per il futuro”.