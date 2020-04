Kumbulla, c’è gradimento totale nei confronti dell’Inter. Chiusura? C’è un grosso rischio

E’ ormai acclarato come sia Marash Kumbulla l’obiettivo di mercato futuribile per la difesa dell’Inter. E’ da diverse settimane che il club nerazzurro si è mosso per prenderlo dal Verona e sembra essere in pole position rispetto alla folta concorrenza. Ma, riporta Calciomercato.com, Marotta e Ausilio non devono abbassare la guardia: “Esiste però anche un rischio concreto. L‘operazione col Verona è in piedi da mesi ma non conclusa, non è stato ancora trovato un accordo definitivo nonostante ci sia il gradimento totale del giocatore.

L’Inter sta facendo i propri ragionamenti sulla difesa per un acquisto importante nel reparto in caso di partenza di Godin e Kumbulla ha comunque un costo alto, tra i 20 e i 25 milioni. Ci sarà da scegliere se investire comunque su Marash per queste cifre con contropartite. Ma il tempo passa e il Napoli (ma non solo) continua a insistere, così come club stranieri. Esiste il rischio di inserimenti improvvisi, Kumbulla e l’Inter flirtano da tempo ma niente è ancora definito“.