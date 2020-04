In Spagna – Simeone ha un piano per Godin e ha fatto una richiesta all’Atletico Madrid

Godin tornerà all’Atletico Madrid? Ci sono voci che arrivano dalla Spagna e parlano di un suo possibile rientro alla squadra di Simeone. L’allenatore ha già riaccolto Diego Costa e Felipe Luis e vorrebbe fare lo stesso con il suo ex capitano. I contatti tra i due ci sarebbero da sempre. Il contratto del difensore con l’Inter scade nel 2022, è arrivato a parametro zero la scorsa estate. Conte ha scelto la difesa a tre e lui ha fatto difficoltà ad adeguarsi al modulo. Forse per questo la versione spagnola di Tutto mercato web parla di un suo possibile passo indietro, nonostante la corte di Manchester United e Valencia. L’AM potrebbe proporgli quel contratto che non voleva proporgli quando ha deciso di sbarcare all’Inter. Si legge in un articolo del sito specializzato: “Simeone ha chiesto alla società di dimenticare il passato e di recuperare il difensore centrale che è stato un leader negli spogliatoi e anche se non sarà un titolare indiscusso può essere un eccellente piano per tante partite della prossima stagione”.

(Fonte: todofichajes.com)