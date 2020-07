Kumbulla, l’Inter non molla ed è pronta a rilanciare. Ausilio, incontro a Milano con l’entourage

Dopo Hakimi, che ha firmato ieri il contratto, l’Inter non vuole di certo fermarsi. È caccia all’esterno sinistro per Conte, ma non solo.

“Dopo aver sistemato la fascia destra, l’Inter si concentrerà sulla corsia opposta e i nomi caldi sono sempre quelli di Emerson Palmieri, Alonso e Junior Firpo. E per la difesa i nerazzurri restano in corsa per Marash Kumbulla del Verona, nonostante l’affondo pesante della Lazio della scorsa settimana. Il giorno dopo l’offensiva biancoceleste, infatti, l’entourage del giocatore ha incontrato a Milano il d.s. Ausilio. Una chiacchierata informale, per monitorare la situazione e ribadire il concetto: l’Inter c’è ancora ed è pronta a rilanciare”, rivela La Gazzetta dello Sport.