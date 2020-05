Inter, per Lautaro può interessare sicuramente un nome: e non è Vidal. E c’è la mossa di Conte

Il Barcellona preme per Lautaro Martinez e questo è chiaro. Il club blaugrana sta cercando però di abbassare la valutazione di 111 milioni di euro del giocatore offrendo all’Inter diversi giocatori, tra cui Nelson Semedo. In merito al profilo del terzino portoghese, riporta Calciomercato.com, Antonio Conte ha risposto così. “Il Barça sta offrendo i propri giocatori ovunque pure di fare cassa, naturale proporre il terzino all’Inter nell’ambito dell’operazione Lautaro Martinez. La risposta? Non è una prima scelta per Antonio Conte che ha l’ultima parola sulle contropartite, tutto bloccato su questo fronte anche perché la valutazione altissima di Semedo abbatterebbe fin troppo la quota cash per Lautaro che l’Inter pretende dal Barça. Ecco perché Junior Firpo a condizioni economiche diverse può sicuramente interessare di più“.