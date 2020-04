Inter, proposto per Lautaro il nome “assai gradito”. Ma arriva la voce più preoccupante

E’ ormai tema di strettissima attualità il futuro di Lautaro Martinez, tanto da riempire quotidianamente le prime pagine dei giornali spagnoli e non. Il Barcellona continua il suo pressing asfissiante sul giocatore ed è assolutamente intenzionato a portarlo via dall’Inter in estate. E dalla Spagna esce una voce preoccupante: “L’operazione Lautaro, da quel che si dice da queste parti, è un affare bello e concluso ormai da diverse settimane – scrive il Corriere dello Sport -.

L’intesa con il giocatore e con l’inseparabile agente, Beto Yaque, è stata trovata da tempo. Ora tocca arrivare a patti con l’Inter, fermo restando che esiste una clausola rescissoria che permette di prelevare il ragazzo, tra il primo e il 15 luglio, per 111 milioni. I blaugrana contano di abbassare il prezzo inserendo una contropartita tecnica. Il nome più caldo rimane quello di Arturo Vidal, assai gradito a Conte, che il Barça continua a valutare attorno ai 30 milioni. Se i nerazzurri non dovessero essere d’accordo, i catalani pagheranno cash”.