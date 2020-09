El Chiringuito: “Barça? Lautaro ha cambiato i suoi piani, ecco la promessa dell’Inter”

Per mesi i maggiori quotidiani sportivi spagnoli hanno parlato di Lautaro Martinez al Barça, contribuendo a creare non pochi nervosismi in Italia. Eppure sembra passata una vita da quelle prime pagine che davano per fatta l’operazione che avrebbe portato il numero 10 dell’Inter ad affiancare Leo Messi. Ora è cambiato tutto. Messi se ne vuole andare e Bartomeu ha una serie di grattacapi da gestire di portata non indifferente.

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola Lautaro Martinez rimane il favorito del presidente del Barça. Ma i piani dell’attaccante nerazzurro sono cambiati. E la decisione di Leo Messi di abbandonare il club catalano non è un dettaglio ininfluente. Lobo Carrasco, collaboratore del programma sportivo El Chiringuito, ha rivelato che l’Inter avrebbe convinto Lautaro a rimanere: “Il giocatore vuole venire al Barcellona, ​​ma l’Inter gli promette una torta molto appetitosa. Mettere insieme una grande squadra per spodestare la Juve in Italia e puntare all’Europa, penso anche che il suo contratto verrà migliorato. Il Barça non ha modo di pareggiare l’offerta e non pensa di poterlo quindi convincere”.

(El Chiringuito)